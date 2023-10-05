Политика Зеленский обсудил с премьером Испании новый пакет помощи и вступление Украины в ЕС

2023-10-05 20:48

 

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес сегодня, 5 октября, встретились в Гранаде. Украинский лидер рассказал о результатах встречи.

Во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

"Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС благодаря председательствоу Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления", - поблагодарил президент.

Помимо этого обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу и защиту зернового коридора.

Напоминаем, что 5 октября Зеленский прибыл в Испанию на саммит Европейского политического сообщества. Украина вместе с партнерами работает над улучшением европейской архитектуры безопасности, в частности, региональной безопасности. Зеленский подчеркнул, что у Киева есть существенные предложения по этому поводу.

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