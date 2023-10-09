Политика Дуда заявил, что между Польшей и Украиной нет дипломатического конфликта

2023-10-09 16:48



Президент Польши Анджей Дуда заявил, что переговоры и отношения между Польшей и Украиной продолжаются и не были приостановлены. Он подчеркнул, что между странами дипломатического конфликта нет.

Об этом польский лидер сообщил в воскресенье, 8 октября, пишет "Хвиля" со ссылкой на Do Rzeczy.

Поляки избрали его президентом для представительства интересов государства, обеспечения безопасности и мира, отметил Дуда, поэтому польская сторона отреагировала решительно, когда "зерно из Украины заполонило рынок" и нанесло ущерб интересам польских фермеров.

"Переговоры и отношения между Польшей и Украиной продолжаются. Их вообще не приостановлены. Между нашими странами нет дипломатического конфликта. Когда нужно, мы всегда общаемся с президентом Зеленским, и это никогда не было проблемой. Я буду говорить с президентом Зеленским, когда потребуется" , – подчеркнул он.

олитик добавил, что со стороны Польши будет реакция, когда действия Украины "будут опасны" для страны.

Напоминаем, что Польша не будет отменять запрет на импорт украинского зерна.

Зерновой спор

16 сентября стало известно, что Словакия вслед за Польшей и Венгрией продлила запрет на ввоз зерна из Украины.

В ответ на такие действия со стороны трех стран ЕС, Украина заявила, что будет судиться в ВТО.

Во время поездки в США президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, и в своей речи упрекнул страны из-за эмбарго на украинское зерно и некоторую продукцию, отметив, что таким образом они "подыгрывают" России.

После такого обвинения президент Польши Анджей Дуда сравнил украинских трейдеров с "утопленниками", которые могут тянуть на дно, если пытаться их спасать. Также отменил встречу с Зеленским в США.

Вслед за этими событиями премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил Украине усилением экспортного эмбарго после заявления Зеленского. Вследствие Польша вызвала украинского посла из-за слов Зеленского на Генассамблее ООН.

22 сентября Дуда повторно высказался про зерновой спор Украины и Польши. Он отметил, что не верит, что один конфликт по агропродукции может перечеркнуть все достижения польско-украинских отношений.

Тем временем Всемирная торговая организация обнародовала обращение Украины о зерновом споре.

26 сентября Украина предложила механизм верификации зерна для ввоза в ЕС.

27 сентября в Минэкономики заявили, что Украина может отозвать иск в ВТО по зерну при одном условии - если страны дадут гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем. Только тогда Украина сможет формально заявить, что спор исчерпан.