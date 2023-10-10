Политика В армии США призвали Конгресс объединить военную помощь Израилю и Украине

2023-10-10 16:05

Ранее США пообещали помощь Израилю после нападений ХАМАС, в том числе путем отправки боеприпасов.

Командующий армией США Кристин Вормут заявила, что Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование, чтобы гарантировать, что планы Пентагона по производству и приобретению боеприпасов смогут одновременно удовлетворить потребности как Израиля, так и Украины.

Как сообщает Reuters, Вашингтон пообещал помощь Израилю после нападений ХАМАС, в том числе путем отправки боеприпасов, причем первая партия помощи в сфере безопасности, как ожидается, поступит в ближайшие дни.

"Одна вещь, которая действительно важна с точки зрения боеприпасов, в частности, и нашей способности поддерживать как потенциально израильтян, так и украинцев одновременно, это дополнительное финансирование от Конгресса, чтобы иметь возможность увеличить наши возможности, с точки зрения нашей способности расширять производство, а затем также заплатить за сами боеприпасы", - сказала Вормут.

По ее словам, армия США все еще находится на "ранних стадиях" рассмотрения запросов Израиля о поддержке, включая то, повлияет ли оказание такой помощи на военную готовность США.

"Но я бы утверждала, что так же, как мы стремимся к поддержке Украины, я считаю, что намерение состоит в том, чтобы поддержать Израиль", - сказала она.

Помощь США Израилю и Украине

Американские власти однозначно осудили нападение ХАМАС на Израиль, пообещав оказать партнерам всю необходимую поддержку. 8 октября стало известно, что дополнительная помощь уже в пути.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы готовят закон, который направлен на оказание помощи Израилю для защиты от атаки ХАМАС 7 октября. Он будет включать пополнение системы противоракетной обороны "Железного купола", а также будет рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании.

Напомним, Конгресс США принял временный бюджет, из которого вычеркнули все расходы на поддержку Украины.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму около 200 миллионов долларов.