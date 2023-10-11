Политика Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования: что это значит

2023-10-11 21:37

 

Во вторник, 10 октября, первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко была с рабочим визитом в столице Хорватии Загребе. По результатам встречи с премьер-министром страны Андреем Пленковичем было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования между двумя государствами.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины на правительственном портале. Отмечается, что в Загребе кроме гуманитарного разминирования политики обсуждали украинско-хорватское сотрудничество в сфере экономики и вопросах восстановления Украины.

По словам министра экономики, Украине будет полезен опыт Хорватии в вопросах организации и модерации разминирования.

"Машины для разминирования хорватского производства уже работают на украинских полях, делая землю безопасной. Летом украинские и хорватские производители договорились о локализации производства таких машин в Украине. Сегодня мы усиливаем взаимодействие", – сказала она.

Свириденко добавила, что это соглашение между правительствами двух стран станет новым этапом сотрудничества правительств, экспертов, специалистов и производителей в сфере разминирования. Его конечной целью является очищение территории Украины от мин, обеспечение безопасности украинцев, восстановление и развитие нашего государства.

Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Хорватия предусматривает сотрудничество по следующим направлениям:

– меры нетехнического и технического обследования, разминирования, очистки территорий;

– обучение населения рискам, связанным со взрывоопасными предметами, оказание помощи пострадавшим от мин;

– разработка нормативно-правовой базы и стандартных процедур в сфере противоминной деятельности;

– тренинги для специалистов, обмен опытом среди экспертов, преподавателей по подготовке специалистов по разминированию, передача экспертных знаний и лучших практик;

– обмен знаниями и опытом развития способностей по производству средств защиты, оборудования для поиска мин и разминирования, в сфере подготовки и сертификации минно-поисковых собак;

– содействие обмену опытом по практическому использованию оборудования, используемого в сфере разминирования.

СМИ пишут, что три члена НАТО – Турция, Румыния и Болгария – хотят создать группу по разминированию Черного моря. Они все еще прорабатывают детали, но могут запустить работу подразделения уже в следующем месяце.

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