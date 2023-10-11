Жизнь В Украине вскоре проведут масштабный перерасчет пенсий: даты и размеры

2023-10-11 19:15

В Украине менее чем через два месяца повысят пенсии для трех категорий. Речь идет о тех, кто получает минимальную и максимальную выплату, а также доплаты за сверхнормативный стаж. Кроме того, ориентировочно в марте 2024-го состоится "осовременивание" пенсий.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Украине сотни тысяч пенсионеров получают выплаты, размер которых близится к минимальной. Сейчас это 2093 грн, а с нового года – 2361 грн. Минимальную пенсию получают украинцы, которые имеют небольшой стаж или же имели невысокую официальную зарплату.

Те, кто получает прибавку к пенсии за стаж. В Украине действующее законодательство предполагает надбавку за каждый месяц сверхнормативного стажа. Норма для женщин составляет 30 лет стажа, а для мужчин – 35. За каждый дополнительный год стажа пенсию увеличивают на 1% прожиточного минимума. Сейчас это 20,93 грн, а со следующего года – 23,61 грн.

Те, кто получает максимальную пенсию. Наибольшую прибавку получат те украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по особым правилам. Чаще всего это военные, те, кто получал высокую белую зарплату. Максимальный размер пенсии составляет 10 прожиточных минимумов. Сейчас это 20 930 грн, а с нового года – 23 610 грн.