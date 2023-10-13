Спорт Эксперты уже оценивают шансы Тайсона Фьюри в бою против Александра Усика

2023-10-13 19:31

Тайсон Фьюри будет иметь преимущество в бою против Александра Усика благодаря своим габаритам. Так считает бывший чемпион мира по версии IBF и WBA Карл Фремптон.

По его словам, Усик сильный боксер и многое достиг в других весовых категориях, однако британский чемпион кажется сильным соперником для него.

"Это то, чего мы все хотим. Как фанат бокса и эксперт, я буду рад поработать на этом вечере бокса. Меня это действительно беспокоит.

Думаю, у меня есть представление о том, кто лучший боксер сверхтяжелого веса на планете, но мы, наконец, точно это узнаем.

Это будет трудный вечер для Александра Усика. Я думаю, что Тайсон очень велик, он хорошо пользуется своими габаритами. Будет несправедливо говорить, что Фьюри выиграет бой только путем этого. Он очень умел, у него быстрые руки, он знает, что делает.

Мне все нравится в Усике. Мне нравится то, что он сделал в другой весовой категории, но я просто думаю, что это слишком большой шаг для него», - сказал Фремптон в комментарии Boxing Social.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируется организовать 23 декабря или в январе 2024 года.

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