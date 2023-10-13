Политика Эстония готова пойти на крайние меры ради вступления Украины в Евросоюз

2023-10-13 21:36

Эстония готова отказаться от субсидий из Фонда объединения Европейского Союза в случае вступления в ЕС Украины. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, пишет Financial Times.



По ее словам, Эстония готова в долгосрочной перспективе потерять доступ к фондам объединения, призванным помочь экономике менее состоятельных стран ЕС. В то же время, предположила, что это произойдет не сразу.



Анализ ЕС показал, что с учетом нынешней бюджетной структуры Украина получит право на почти 186 млрд евро дотаций в течение семи лет, что превратит шесть стран, включая Эстонию, из нетто-получателей средств ЕС в нетто-плательщиков в бюджет.



Каллас призвала другие страны Евросоюза начать работу над бюджетными реформами, позволяющими ЕС принимать новых членов.



"Мы должны обсудить это, какие правила, как распределяются деньги и что мы получим вместо этого. Никто не говорит, что нам не нужно ничего реформировать. Вопрос в том, сколько и что именно", - отметила Каллас.



