Политика Эстония готова пойти на крайние меры ради вступления Украины в Евросоюз

2023-10-13 21:36

Эстония готова отказаться от субсидий из Фонда объединения Европейского Союза в случае вступления в ЕС Украины. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, пишет Financial Times.

По ее словам, Эстония готова в долгосрочной перспективе потерять доступ к фондам объединения, призванным помочь экономике менее состоятельных стран ЕС. В то же время, предположила, что это произойдет не сразу.

Анализ ЕС показал, что с учетом нынешней бюджетной структуры Украина получит право на почти 186 млрд евро дотаций в течение семи лет, что превратит шесть стран, включая Эстонию, из нетто-получателей средств ЕС в нетто-плательщиков в бюджет.

Каллас призвала другие страны Евросоюза начать работу над бюджетными реформами, позволяющими ЕС принимать новых членов.

"Мы должны обсудить это, какие правила, как распределяются деньги и что мы получим вместо этого. Никто не говорит, что нам не нужно ничего реформировать. Вопрос в том, сколько и что именно", - отметила Каллас.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эстония присоединится к немецкому контракту по поставке боеприпасов для Украины

2023-09-28 11:34

Эстония запретила въезд на свою территорию автомобилей с номерами рф

2023-09-15 16:31

видео США перебросили к границе с рф эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor

2023-05-12 22:12

фото Президент Италии выступил за вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре

2023-05-02 13:35

Еще новости в разделе "Политика"

Эстония готова пойти на крайние меры ради вступления Украины в Евросоюз

2023-10-13 21:36

Стало известно, когда будут открыты декларации украинских чиновников

2023-10-13 11:34

США хотят мотивировать Запад передать замороженные $300 млрд РФ в помощь Украине, — WP

2023-10-12 20:48

Использовано ноу-хау с украинской войны: Буданов рассказал о следе рф в нападении на Израиль

2023-10-12 16:48
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Эстония готова пойти на крайние меры ради вступления Украины в Евросоюз 2023-10-13 21:36
Стало известно, когда будут открыты декларации украинских чиновников 2023-10-13 11:34
США хотят мотивировать Запад передать замороженные $300 млрд РФ в помощь Украине, — WP 2023-10-12 20:48
Использовано ноу-хау с украинской войны: Буданов рассказал о следе рф в нападении на Израиль 2023-10-12 16:48