Политика Зеленский: Мир понимает, к чему готовится роССия, будем отвечать мощно

2023-10-15 09:30

Президент Владимир Зеленский уверяет, что мир понимает, к чему готовится Россия в Украине, он также обещает мощный ответ агрессору.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Все лидеры, которые нам помогают, полностью проинформированы об актуальной ситуации на поле боя. Мир понимает, к чему готовится Россия и какие террористические ходы может планировать. Знаем и то, как отвечать оккупанту и будем отвечать мощно".

Детали: Зеленский назвал уходящую неделю неделей ПВО для Украины и неделей усиления перед зимой.

Он поблагодарил международных партнеров за поддержку.

"Кроме дополнительных ракет для ПВО, будут новые пусковые установки. Работаем над различными видами систем. Будут запасные части для систем, которые уже Украина использует. Будет и артиллерия, снаряды, беспилотники, бронетехника", - рассказал он о договоренностях с международными партнерами.

Что предшествовало: 6 октября Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему.

Британская военная разведка предполагает, что три недели "затишья" от массированных ракетных ударов по Украине связаны с тем, что Военно-воздушные силы России ждут новых ракет.

13 октября Зеленский рассказал, что Украина договорилась о предоставлении некоторыми государствами систем противовоздушной обороны на зимний период.