Политика В США раскрыли первые детали нового пакета военной помощи Украине и Израилю

2023-10-16 12:28

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для Ізраїлю й України, якщо його затвердить Конгрес США, перевищуватиме $2 млрд. Про це в інтерв'ю CBS повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Президент (США Джо Байден) ясно дав зрозуміти, що збирається піти в Конгрес із пакетом фінансування для України, а також із підтримкою Ізраїлю, яка триває.  Ми працюємо над таким пакетом і прагнемо заручитися його двопартійною підтримкою", – сказав він.

На репліку журналістки Маргарет Бреннан, що йдеться про пакет на $2 млрд, у який входять не лише Україна й Ізраїль, а й "підтримка Тайваню", Салліван відповів, що "ця цифра буде значно вищою".

Радник Білого дому пояснив, що пакет військової допомоги міститиме зокрема "військову техніку, необхідну для захисту свободи, суверенітету й територіальної цілісності України".

Він зазначив, що Сполучені Штати мають намір "і далі забезпечувати постачання критично важливих боєприпасів для захисту від російського наступу та продовжувати наступ в інших регіонах України".

Салліван наголосив, що зараз в Україні наступ країни-агресора "в самому розпалі", і окупанти активно атакують українців на північному сході та сході.

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