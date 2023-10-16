ВОЙНА В Украине фото Возле Крымского моста строят "новые барьеры": спутник показал действия рф

2023-10-16 16:05

Россия, вероятно, занялась строительством новой барьерной защиты возле Крымского (Керченского) моста в попытке защитить инфраструктуру от ударов морскими дронами.

О возможном начале инженерных работ на подходе к мосту сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер", ссылаясь на данные спутникового снимка.

Соответствующий кадр опубликовал OSINT-исследователь H I Sutton.

"Инженерные работы на западном подходе к Керченскому мосту, соединяющему Россию с Крымом. Кран или земснаряд (в высоком разрешении не видел)", - указал он.

"Крымский ветер" отмечает, что начало соответствущих работ может свидетельствовать о попытке РФ защитить мост "барьерной защитой". Речь идет о заграждениях, аналогичных к тем, которые РФ уже поставила дальше вдоль моста, указывают аналитики.

Для защиты Крымского моста надо море превратить в озеро

Недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что для РФ есть на 100% надежный способ обезопасить Керченский мост от украинских атак. Однако, в данном случае, понадобиться "превратить море в озеро". Только так оккупанты смогут полностью перекрыть подходы к мосту.

Ранее войска РФ были заняты тем, что пытались установить боновые заграждения в районе наиболее опасной, с их точки зрения, зоне моста.