Политика Байден о поддержке Украины и Израиля: "Если не мы, то кто?"

2023-10-16 16:48

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью CBS News.

По словам американского лидера, у США есть возможность и обязательство помогать обеим странам, ведь "Соединенные Штаты – это важная нация".

"Ради Бога, мы – Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории – не в мире, в истории мира. Истории мира. Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу общую международную оборону. А если не мы, то кто?", – отметил Байден.

Президент США объяснил, что обе страны поддерживать необходимо, ведь войны там связаны с безопасностью американского народа. В Украине, конкретизирывал Байден, одной из его целей было не допустить, чтобы совершивший военные преступления президент Путин оккупировал независимую страну на границе с союзниками по НАТО.

"Представьте, что произошло бы сейчас, если бы ему это удалось. Знаете ли вы какую-то большую войну в Европе, в которую мы не были бы втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы хотим убедиться, что эти демократии являются устойчивыми. И Украина играет решающую роль в обеспечении этого", – подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что администрация президента США намерена просить у Конгресса выделить более двух миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.

По данным NBC News, Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе 11 октября заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.