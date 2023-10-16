Политика Зеленскому пока отказали в визите в Израиль – СМИ

2023-10-16 21:37

 

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пока отказали в визите в Израиль, аргументировав это тем, что «сейчас не время».

Об этом со ссылкой на источники сообщает израильский портал Ynet.

По информации журналистов, Зеленский хотел приехать в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который совершает уже второй визит в страну с момента нападения боевиков ХАМАС. Но в Израиле заявили, что «сейчас неподходящее время» для визита украинского лидера.

Издание подчеркивает: это не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем. Президент Украины вполне может сделать это во время одного из своих турне по Европе.

Напомним, СМИ на прошлой неделе сообщили, что Зеленский попросил изучить возможность посетить Израиль с визитом солидарности.

Ранее Зеленский заявил, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению, и что нигде в мире нельзя давать шанса террору.

Кроме того, после нападения ХАМАС на Израиль президент общался с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

 

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Политика

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