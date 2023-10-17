Политика Украина готова к сотрудничеству с любым спикером Палаты представителей США - Кулеба

2023-10-17 17:37

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина выразила готовность наладить сотрудничество с любым будущим спикером Палаты представителей США.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Кого бы ни избрали спикером, мы будем с ним работать, и будут приниматься необходимые решения", — заявил он.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что ситуация с избранием спикера Палаты представителей США - лишь одна из многих ситуаций, которую нужно решить в пользу Украины.

Он отметил, что "апокалиптические настроения" по отношению к предыдущему спикеру Палаты представителей Кевина Маккарти не оправдались, и Маккарти поддержал включение дополнительного финансирования в общий бюджет США на текущий год после системной работы, включая встречи с президентом Украины.

Кулеба подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с любым представителем Палаты представителей США и продолжать делать все возможное в пользу страны.