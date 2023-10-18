Жизнь Тотальные налоговые проверки маленьких бизнесов могут вернуться в 2024 году: когда ждать "гостей"

2023-10-18 16:05

 

Уже с 1 ноября текущего года депутаты хотят расширить перечень бизнесов, для которых проверки вернутся.

Законопроект о расширении перечня проведения документальных плановых налоговых проверок бизнеса, который Верховная Рада 17 октября приняла в первом чтении, предлагает отменить мораторий на проверки физических лиц – предпринимателей I и II групп с 1 августа 2024 года.

Как сообщили в Министерстве финансов Украины, законопроект оставляет ряд случаев, когда налоговые проверки временно не будут проводиться, и устанавливает определенные особенности отбора налогоплательщиков для проведения плановых проверок.

"В частности, с 1 ноября 2023 года будет действовать мораторий на проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп – до 1 августа 2024 года; на проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений)", - говорится в сообщении Минфина.

Проверки во время действия военного положения будут проводиться исключительно при наличии безопасных условий для их проведения, отметили в Минфине.

Для кого возобновятся проверки уже в следующем месяце

Законопроект №10016-д, который приняли в первом чтении 17 октября, предусматривает, что проведение документальных плановых проверок может распространяться на бизнесы, которые за 2021 год имели уровень уплаты налога на прибыль меньший, чем 50% по отрасли.

Также под риском предприниматели, у которых НДС за 2021 год был меньше, чем 50% по отрасли, и те, у которых годовой доход составлял более 10 млн грн при общей сумме расходов более 75% суммы годового дохода. Кроме того, проверки хотят вернуть для бизнесов, у которых в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская.

Возврат довоенного налогового давления

В июле 2023 года Рада разблокировала закон о возврате налогов на довоенный уровень. Верховная Рада в конце июня приняла в целом налоговый законопроект, предусматривающий отмену с 1 августа единого налога в 2% и моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. 13 июля парламент разблокировал закон о возврате налогов на довоенный уровень.

Принятие этого закона было одним из условий, предусмотренных соглашением с Международным валютным фондом, однако 22 августа 2023 года стало известно, что депутаты без согласования с МВФ заменили текст законопроект. Тогда же народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что МВФ не засчитает Украине выполнение одного из структурных маяков.

 

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