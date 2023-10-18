Жизнь В 6 областях Украины выявили 10 случаев нового подвида штамма COVID-19 "Эрис", - Минздрав

2023-10-18 19:15

В Украине зафиксировали 10 случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 "Эрис".

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

"В настоящее время на территории Украины методом секвенирования выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис". А именно – в 6 областях: Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Эрис" является вариантом штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон". Симптомы его не отличаются от характерных других известных штаммов COVID-19. В частности, возможно появление боли в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль и лихорадка.

Специфическим отличием "Эриса" является дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск общественного здоровья от этого штамма оценивается как низкий.

В Минздраве отмечают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок: две дозы первичной вакцинации, через пять месяцев после второй бустерная прививка. Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.

"Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; беременным; людям старше 60 лет; тем, кто находится в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни, – необходимо позаботиться об иммунной защите и сделать прививки. Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок", - добавляют в Минздраве.