Политика Байден намерен попросить у Конгресса $100 млрд для помощи Украине и Израилю – Bloomberg

2023-10-18 22:15

Издание Bloomberg сообщило о том, что президент США Джо Байден планирует попросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля на сумму около $100 млрд.

Кроме того, этот пакет будет рассчитан на финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Как утверждает издание, группа законодателей предложила администрации американского президента разработать общий пакет для двух стран, чтобы привлечь голоса республиканцев.

В материале говорится, что помощь Израилю, подвергшемуся нападению террористов группировки ХАМАС в начале октября, пользуется широкой поддержкой обеих партий в Конгрессе США. Однако помощь Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России, которое продолжается с февраля 2023 года, "с трудом заслужила поддержку республиканцами в Палате представителей".

"Группа законодателей, поддерживающих дополнительную помощь Киеву, в начале этого месяца предложила администрации разработать общий пакет помощи Израилю и Украине в надежде преодолеть оппозицию республиканцев", – пишут журналисты.

Источник, знакомый с усилиями Белого дома по координации запроса, сказал, что детали пакета все еще обрабатываются, и подчеркнул, что сумма покроет весь финансовый год. Предыдущий запрос администрации Байдена, включавший помощь Украине в $24 млрд, охватывал лишь трехмесячный период.

В Bloomberg добавили, что любой запрос Белого дома должен дождаться, пока законодатели Палаты представителей изберут нового спикера после отстранения Кевина Маккарти от должности. Любые меры по расходам должны быть сперва приняты Палатой представителей.

"Сам масштаб и требования пакета, скорее всего, вызовут сопротивление в Палате представителей, где разногласия Республиканской партии по сокращению расходов и иностранной помощи сыграли свою роль в борьбе спикеров. Конгрессмен Джим Джордан, ведущий кандидат на должность следующего спикера, скептически относится к новой помощи Украине, а консерваторы в Палате представителей требуют, чтобы пакет помощи Израилю не был привязан к дальнейшей помощи Киеву", – отметили журналисты.