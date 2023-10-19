Спорт Полузащитник сборной Украины пояснил, почему больше не будет праздновать победы

2023-10-19 14:29

Ни матчи сборной Украины, ни любое другое событие, ранее приносившее радость, уже не будет таким как раньше. Об этом заявил полузащитник национальной команды и бельгийского Вестерло Сергей Сидорчук.

Футболист прокомментировал произошедшую накануне очередную атаку на свой родной город Запорожье. Напомним, среди разрушенных объектов была в том числе и спортивная база Динамо.

"Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше. Ничего не будет, как раньше. Мы больше не можем радоваться, забыв обо всем.

Как можно праздновать победу национальной команды, когда видишь новости о попадании в твой родной город. Жилой дом, ночь, погибшие... Снова!

601 день войны.

В этот самый момент, как я сейчас пишу этот пост, вижу новости о тревоге, взрывах, попаданиях на Днепропетровщине. Нет слов...

Во время сборов и матчей фокус на игру, психологически это спасает. А потом помогает только помощь нашим военным и волонтерским фондам, семья и работа. Потому продолжаем свое делать. Иначе никак", - написал Сидорчук.