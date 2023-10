ВОЙНА В Украине Ракеты ATACMS будут применяться в пределах территории Украины – Пентагон

2023-10-21 16:30

Баллистические ракеты ATACMS, переданные Соединенными Штатами, должны применяться исключительно в пределах территории Украины, соответствующие гарантии от руководства страны получены. Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге 19 октября, стенограмму которого публикует пресс-служба министерства обороны США.

"Я не могу вдаваться в детали по количеству ATACMS, которые мы передали Украине. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы поставили, [поставки] были подкреплены уверениями, что они будут использоваться в рамках суверенной Украины с целью вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию", – заявил Райдер.

Представитель Пентагона отказался комментировать заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Пентагон и далее будет передавать ATACMS Украине, но заверил, что США в ближайшее время продолжат консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы обеспечить воюющую страну всем необходимым для защиты от агрессии РФ.

Контекст

17 октября ряд западных СМИ сообщил о первом применении ATACMS Украиной. В частности, об этом со ссылкой на источники писали The Wall Street Journal, The New York Times и Politico.

По данным WSJ, вооруженные силы Украины использовали модификацию ATACMS дальностью 160 км. Газета NYT уточняла, что удары по аэродромах оккупационных российских войск в Бердянске и Луганске нанесли именно американскими баллистическими ракетами.

Вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной ATACMS.

В США также подтвердили передачу ATACMS Украине. По данным The New York Times, США передали Украине примерно 20 ракет ATACMS.

В МИД Украины сообщили 19 октября, что Украина будет получать ракеты ATACMS на постоянной основе.