Мир Израильские войска и танки вошли в Сектор Газы – NYT

2023-10-28 13:30

 

Израильские военные в пятницу вечером вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Источник: New York Times со ссылкой на источники в израильской армии

Детали: Издание отмечает, что атаки произошли через три недели после трансграничных рейдов ХАМАС, в результате которых в Израиле погибло 1 400 человек, и которые вызвали войну.

В то же время две ведущие палестинские мобильные сети, Jawwal и Paltel, заявили о прерванной мобильной и интернет-связи после нанесенных ударов.

Израильский генерал-майор Нир Динар заявил, что израильские войска пересекли границу и ведут боевые действия в секторе Газа, но он отказался сказать, является ли это началом полномасштабного наземного вторжения, о котором Израиль заявлял в течение нескольких недель.

New York Times добавляет, что последние два дня израильские войска, в частности танками, совершали небольшие вылазки в Газу, не задерживаясь там надолго.

"Наши войска и танки находятся в секторе Газа – они стреляют и действуют", – сказал Динар и при этом добавил: Но наши войска и танки были в Газе и вчера".

Что предшествовало: Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские сухопутные войска "расширяют свои наземные операции" вечером 27 октября и усилят воздушные удары в секторе Газа.

Предыстория:

- Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.

- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца.

- The New York Times сообщило, что Израилю пришлось перенести проведение наземной операции в Секторе Газа, которая планировалась на выходные, из-за погодных условий.

- 14 октября Армия обороны Израиля заявила, что завершает подготовку к "масштабной наземной операции".

- 19 октября Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам, собранным неподалеку от Сектора Газа, что они "скоро увидят анклав изнутри".

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