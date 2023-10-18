Мир Сколько украинцев не могут уехать из Сектора Газы – посол назвал цифру

2023-10-18 20:48

Египет все еще не открыл пункт пропуска для эвакуации из Сектора Газы.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что, по оценкам МИД, на территории Палестинской автономии проживает около 500 граждан Украины, официально зарегистрированных. Они обращаются о помощи с эвакуацией, однако это пока невозможно сделать.

Об этом он сказал 18 октября в эфире национального телемарафона.

"Там, к сожалению, беда. 298 человек хотят уехать. Среди них двое раненых, один – тяжелый. Как только Египет откроет пункт пропуска — украинцев из Сектора Газы сразу эвакуируют", — рассказал он.

По его словам, Египет проводит переговоры с ХАМАСом об открытии контрольно-пропускного пункта.