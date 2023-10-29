Политика Зеленский объяснил, что может сделать Формула мира

2023-10-29 09:30

Несмотря на то, что одна война не похожа на другую, Формула мира может и должна быть универсальной, отметил президент.

Формула мира может сделать три важные вещи, начиная с обеспечения полной силы устава ООН для прекращения агрессии России против Украины и устранения ее последствий. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления через видеосвязь перед участниками встречи внешнеполитических советников и советников по безопасности на Мальте в субботу, 28 октября.



Он напомнил, что в прошлом году предложил Формулу мира из 10 пунктов, охватывающих все аспекты агрессии России против Украины.



"За прошедший год наша Формула мира постепенно становится глобальной, потому что все вы ее поддержали или по крайней мере проявили действенную заинтересованность в работе с ней. Эта Формула действительно стала общей", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, Формула мира обеспечивает три главных вещи:

Формула мира обеспечивает полную силу Устава ООН для прекращения агрессии против нашего государства и устранения его последствий, а значит, впоследствии может стать образцом для аналогичного обеспечения полной силы международного права при других агрессиях.

Формула мира позволяет каждой стране стать лидером в своей части усилий по возвращению мира и играть самостоятельную роль в сотворении мира.

Совместные усилия закладывают новую мировую традицию единения – такого единения, которое помогая завершить войну одной стране помогает научиться, как завершать все войны.

Президент отметил, что, несмотря на то, что одна война не похожа на другую, Формула мира может и должна быть универсальной.



"Нужен общий план ее реализации, чтобы отражать не ту или иную национальную позицию, а позицию людей, всего человечества. Такой общий план действий должен подготовить в рамках нашего взаимодействия и впоследствии выйти с ним на Глобальный саммит мира - на уровень лидеров, - утвердить и реализовать. Ради мира. Ради защищенности каждого народа от войн", – подчеркнул Зеленский.



Он поблагодарил каждое государство и международную организацию, которые присоединились к встрече на Мальте. В общей сложности, как отметил президент, почти 70 мировых субъектов уже присоединились к процессам по Формуле мира.

Напомним, Зеленский считает, что Формулу мира можно реализовать за полгода, а сейчас идет подготовка Глобального саммита мира. Три встречи советников являются промежуточным этапом этого большого саммита.