Политика Клименко временно отстранил замглавы Нацполиции после скандального расследования

2023-10-29 12:30

 

Уголовное производство уже идет, и глава МВД отметил, что с нетерпением ожидает результатов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировала на скандал с заместителем Нацполиции Дмитрием Тишлеком из-за якобы его связей с Россией.

Клименко сообщил, что до получения выводов следствия Тишлек будет отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом он написал в Telegram.

"Что касается скандала, в котором фигурирует заместитель главы Нацполиции. Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию. Уголовное производство уже идет. Я лично с нетерпением жду результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности Государству и Присяге — недопустимы. Особенно во время войны", — отметил глава МВД.

Игорь Клименко заверил, что если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения.

"А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей", – резюмировал министр внутренних дел.

Напомним, журналисты Bihus.Info провели расследование, в котором говорилось, что Тишлек пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главы ростовской криминальной группировки, а жена Тишлека даже после полномасштабного вторжения РФ не лишилась паспорта страны-агрессорки.

В свою очередь Дмитрий Тишлек утверждает, что СМИ "исказили факты" в журналистском расследовании о его возможных связях с Россией. Тишлек также просит ГБР инициировать проверку фактов.

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