Политика В Словакии заявили, что больше не будут поставлять Украине оружие и боеприпасы

2023-10-29 13:30

Новые власти Словакии "не похожи на предыдущие рабские правительства", сказал новоизбранный министр.

Словакия намерена изменить условия оборонного соглашения с США, поскольку теперь отказывается посылать Украине новые партии оружия и боеприпасов из собственных складов.

Об этом новоназначенный министр обороны Словакии Роберт Калиняк написал в Facebook.

Он отметил, что ценит хорошие отношения с западными партнерами, но новые власти Словакии "не похожи на предыдущие рабские правительства".

"Послу США мы на встрече передали позицию словацкого правительства — в Украину мы не будем присылать новые партии со словацких складов оружия и боеприпасов, и оборонный договор необходимо пересмотреть", — написал Калиняк.

Он также отметил провалы словацкой внешней и оборонной политики.

"Словацкая внешняя и оборонная политика провала за провалом. Среди самых больших провалов, безусловно, к сожалению, сформулировано соглашение об оборонном сотрудничестве и достойное осуждение распределение военного оборудования и боеприпасов, которые абсолютно необходимы для Словакии", — добавил он.

Добавим, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление новоизбранного премьер-министра Словакии Роберта Фицо.