Политика Польские перевозчики хотят перекрыть границу с Украиной до конца года

2023-10-30 17:37

 

Польские перевозчики угрожают с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины.

Отмечается, что уже 3 ноября должна пройти первая акция с участием польских перевозчиков вблизи пункта пропуска Корчова.

"Акция планируется сроком на два месяца. Причина забастовок - чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС", – говорится в сообщении.

Польские перевозчики требуют:

- вернуть украинским перевозчикам разрешения;

- ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

- невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

- отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС;

- отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

- получить доступ к системе "Шлях".

При этом добавляется, что ранее перевозчики в Польше ограничивались одним пунктом пропуска, а теперь планируется закрыть все имеющиеся въезды со стороны Украины.

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