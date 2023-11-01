Жизнь В Украине предлагают отменить выплаты для некоторых лиц с инвалидностью

2023-11-01 19:15

В Украине планируют изменить стратегию поддержки людей с инвалидностью. Социальные выплаты могут заменить "большей экономической независимостью".

Об этом в интервью для Укринформа рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Глава Минсоцпоилтики отметила, что из-за военных действий число людей с инвалидностью продолжает расти. Поэтому в правительстве рассматривают возможные варианты сокращения выплат, чтобы иметь возможность отпустить часть лиц с инвалидностью в "свободное плавание". При этом, в Кабмине не планируют сохранять все виды соцподдержки людей с ограниченными возможностями.

"Следует ли сохранять на прежнем уровне все виды социальной поддержки? Например, если человек успешно прошел реабилитацию, получил протез, переобучение, жилье и подходящее рабочее место, и он хочет работать, принося при этом доход в размере 10-20 тысяч гривен, имеет ли смысл выплачивать ему пенсию в размере 2 тысячи гривен?", - сказала Жолнович.

По мнению министра, более целесообразным было бы оказание сопровождения на рабочем месте с учетом особых потребностей человека с инвалидностью.

Чиновница считает, что лучше обеспечить инвалидов экономической независимостью, чем выплачивать пособия.