Политика Новый спикер Палаты представителей заявил Сенату, что открыт для помощи Украине

2023-11-02 16:05

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил республиканцам в Сенате, что открыт для выделения дальнейшей помощи Украине, но сначала Конгресс должен отдельно одобрить пакет поддержки Израиля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ABC News.

Джонсон выступил на республиканской конференции Сената во время закрытого обеда, который длился около часа в среду днем. Он сказал, что готов рассмотреть предоставление помощи Украине, хотя сам в прошлом голосовал против.

"Он очень четко дал понять, что понимает, насколько важна помощь Украине", – прокомментировал заявление Джонсона сенатор Майк Раундс.

По словам нескольких законодателей, которые были на закрытом обеде, Джонсон, впрочем, сказал, что помощь Израилю должна предоставляться первой и отдельно.

"Он сказал, что должен разделить их (законопроекты по Украине и Израилю. – Ред.) – он не может заставить свое большинство принять их вместе… Он хочет сначала заняться Израилем. А потом он сказал, что их следующим направлением деятельности будет Украина и граница ", – отметил республиканский сенатор Джош Хоули.

Позиция Джонсона бросает вызов лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру и лидеру меньшинства Митчу Макконнеллу, желающим объединить финансирование безопасности американской границы, Израиля, Украины и Тайваня.

Президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106$ миллиардов, включающий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом в отдельности.

У Байдена дали понять, что президент наложит вето на отдельный законопроект о поддержке Израиля, если он попадет на его стол.