Политика У Зеленского отреагировали на вызвавшую большой резонанс статью в Time

2023-11-02 15:37

Резонансна стаття Time про Зеленського є суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста, — вважає радник голови ОП Михайло Подоляк.

Йдеться про статтю Time із гучним заголовком "Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я". Всередині зусиль Зеленського за збереження України в боротьбі", яку журнал зробив своєю обкладинкою. За словами Подоляка, якоїсь "розлюченості" чи почуття "зради" з боку партнерів немає. Водночас про "об'єктивні речі", як-от швидкість постачання зброї, влада України каже їм відкрито.

 "Не забуваймо, що це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю… Подекуди ці анонімні джерела — це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають і вони хочуть збільшити свою вагу", — наголосив радник голови ОП.

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