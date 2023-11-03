Политика Стало известно о новой встрече советников по нацбезопасности стран -союзников Украины

2023-11-03 13:30

Советники по национальной безопасности глав пяти стран - Украины, США, Великобритании, Германии и Франции - проведут дополнительную консультативную встречу.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины по результатам переговоров руководителя ОП Андрея Ермака и советника президента США Джейка Салливана.

Указано, что они обсудили результаты третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике относительно Украинской формулы мира, которая состоялась на прошлой неделе на Мальте, где рассматривались планы по реализации ее пяти пунктов.

"Обе стороны согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции", - говорится в сообщении.

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