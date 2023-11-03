Стало известно о новой встрече советников по нацбезопасности стран -союзников Украины

Советники по национальной безопасности глав пяти стран - Украины, США, Великобритании, Германии и Франции - проведут дополнительную консультативную встречу.
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины по результатам переговоров руководителя ОП Андрея Ермака и советника президента США Джейка Салливана.
Указано, что они обсудили результаты третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике относительно Украинской формулы мира, которая состоялась на прошлой неделе на Мальте, где рассматривались планы по реализации ее пяти пунктов.
"Обе стороны согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции", - говорится в сообщении.