Политика У Байдена убеждены, что обе партии Конгресса поддержат единый пакет помощи Украине и Израилю

2023-11-04 14:30


Карин Жан-Пьер утверджает, что такие потребности являются экстренными, поэтому их поддержат две партии Конгресса.

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы и демократы Конгресса США поддержат запрос Джо Байдена на 106 млрд долларов, который включает финансирование помощи Украине и Израилю.

"Что касается более широкого пакета национальной безопасности и внутренних вопросов - мы говорим об Израиле, Украине и других внутренних вопросах в дополнительном запросе - мы считаем, что здесь существует двухпартийная поддержка", - отметила она.

Жан-Пьер утверджает, что такие потребности являются экстренными, поэтому их поддержат две партии Конгресса.

"Итак, конечно, мы хотим, чтобы это продвигалось", - пояснила она.

Помощь Украине и Израилю от США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Палата представителей в ближайшее время рассмотрит законопроект о финансировании, объединяющий средства на охрану границ США и помощь Украине.

Палата представителей США одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израиля. Речь идет о поддержке на сумму 14,3 миллиарда долларов. В этом проекте нет упоминаний об Украине, несмотря на просьбу Байдена объединить помощь Израилю и нашему государству. Во время голосования в Палате представителей Конгресса США проект поддержали 226 членов палаты. Голоса против отдали 196 человек.

subscriber subscriber

Еще по теме

Блинкен и Остин объяснили, почему помощь Израилю и Украине должна быть объединенной

2023-11-01 16:05

В Белом доме призвали не играть в политические игры из-за оказания помощи Израилю и Украине

2023-10-31 17:37

Сенаторы от Республиканской партии требуют изменить пакет помощи Украине и Израилю – WSJ

2023-10-25 16:48

США передадут Израилю "украинские" снаряды - NYT

2023-10-23 21:37

Еще новости в разделе "Политика"

У Байдена убеждены, что обе партии Конгресса поддержат единый пакет помощи Украине и Израилю

2023-11-04 14:30

США и Евросоюз обсуждают с Украиной возможность переговоров с роССией, - NBC

2023-11-04 13:30

Пакеты помощи Украине будут уменьшены из-за тупика в Конгрессе, - Белый дом

2023-11-04 08:30

Стало известно о новой встрече советников по нацбезопасности стран -союзников Украины

2023-11-03 13:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

У Байдена убеждены, что обе партии Конгресса поддержат единый пакет помощи Украине и Израилю 2023-11-04 14:30
США и Евросоюз обсуждают с Украиной возможность переговоров с роССией, - NBC 2023-11-04 13:30
Пакеты помощи Украине будут уменьшены из-за тупика в Конгрессе, - Белый дом 2023-11-04 08:30
Стало известно о новой встрече советников по нацбезопасности стран -союзников Украины 2023-11-03 13:30