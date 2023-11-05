Политика Зеленский прокомментировал возможность переговоров с роССией

2023-11-05 12:30

Украинский президент заверил, что никто из международных партнеров теперь не побуждает его к мирным переговорам с государством-агрессором.

В субботу, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинских властей нет намерений садиться за стол переговоров с Россией и по этому поводу со стороны западных партнеров на него не оказывается никакого давления.

Заявление украинского лидера в Киеве на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен цитирует "Интерфакс-Украина".

“Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов", — заверил он.

Владимир Зеленский утверждает, что его отношение к мирным переговорам с Россией "совпадает с отношением украинского общества".

"Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого", — заявил президент.

Ранее издание NBC со ссылкой на собственные источники сообщило, что США и Европа якобы начали обсуждать с Киевом мирные переговоры с Россией и то, от чего Украине придется отказаться для достижения договоренности.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу несколько дней назад заявил, что РФ якобы готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине " и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом. Еще раньше о необходимости переговоров заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.