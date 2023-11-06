Экономика Плановые налоговые проверки украинского бизнеса могут вернуть уже с 1 декабря - кого это коснется

2023-11-06 11:33

Верховна Рада готується ухвалити закон про відновлення податкових перевірок вже за місяць.

З 1 грудня 2023 року до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені юридичні особи, які нараховували або виплачували заробітну плату в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

При цьому мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

З 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року включно, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок будуть включені: