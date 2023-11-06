Плановые налоговые проверки украинского бизнеса могут вернуть уже с 1 декабря - кого это коснется
2023-11-06 11:33
Верховна Рада готується ухвалити закон про відновлення податкових перевірок вже за місяць.
З 1 грудня 2023 року до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені юридичні особи, які нараховували або виплачували заробітну плату в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.
При цьому мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.
З 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року включно, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок будуть включені:
- платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції
- платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні
- платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги .
- нерезиденти, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику
- інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
- рівень сплати податку на прибуток на 50% і більше відсотків менший ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;
- рівень сплати податку на додану вартість на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25% і більше відсотків загальних обсягів постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі;
- дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у 2 рази;
- загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75% або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше;
- нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні