Жизнь Синоптик предупреждает об аномальной погоде в Украине: к чему готовиться

2023-11-06 16:05



В ближайшую неделю в Украине ожидается неустойчивая погода с большим количеством осадков и аномальным теплом. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его данным, в ближайшие дни продолжится активный перенос влажных воздушных масс с юго-запада.

"В связи с этим в нашей стране будет преобладать неустойчивый характер погоды с частыми дождями и аномально высокими температурами", - пояснил синоптик.

Также, по его словам, циклоническая деятельность и преобладание поля пониженного давления будут способствовать формированию туманов, а на фоне высоких температур не исключены в отдельные дни грозы.

Ветер будет преимущественно южной четверти, умеренный, а на юге и востоке - порывистый.

Погода 6 ноября

В понедельник, по данным Игоря Кибальчича, ожидается неустойчивая погода. Пройдут небольшие, кое-где умеренные дожди. В Крыму и на юго-востоке страны местами возможны грозы. Температура воздуха днем составит +12...+17 °С, на юге ожидается +14...+19 °С.

Погода 7 ноября

Во вторник днем в Карпатском регионе пройдут небольшие кратковременные дожди, на остальной территории страны без осадков. В южных областях ночью и утром местами туманы. Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, днем +12 ... +17 °С, а на юге Одесской области разогреет до +20 °С.

Погода 8 ноября

"В среду, 8 ноября, ночью в западных и местами северных областях, днем на большей части страны пройдут дожди, в центральных регионах местами значительные", - предупредил синоптик. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4. ..+9 °С, днем в северных и западных областях +7...+12 °С, а на остальной территории Украины столбики термометров покажут +13...+18 °С.