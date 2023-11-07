Жизнь Пенсионерам старше 70 лет полагаются доплаты: кто получит от 300 до 579 гривен

2023-11-07 20:04

Пенсии в Украине не проиндексируют до конца 2023 года, хотя часть получателей выплат могут рассчитывать на надбавки.

Об этом пишет пресс-служба ПФУ.

Такие прибавки полагаются украинцам при достижении определенного возраста.

Так, на надбавку могут претендовать такие лица:

от 70 до 74 лет включительно – 300 грн;

от 75 до 79 лет включительно – 456 грн;

от 80 лет – 579 грн.

ООН также предоставляет спецнадбавку для пенсионеров. Ее могут получить:

граждане, имеющие пенсию до 3 тыс. грн;

лица, не получавшие пособие от международных организаций с 1 марта 2023 года;

пенсионеры, проживающие в прифронтовой зоне.

Эта надбавка рассчитывается по формуле: 3 000 грн минус сумма пенсии. Полученный результат является размером доплаты. Например, пенсионер с выплатами 2500 грн может получить надбавку в размере 500 грн.