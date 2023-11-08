Политика В Госдепе прокомментировали заявление Зеленского о выборах

2023-11-08 19:15

В Государственном департаменте заявили о том, что США с пониманием относятся к позиции, озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что проведение выборов в стране во время войны – не ко времени.

Об этом сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

"Важно помнить, что Украина находится в таком положении, потому что Россия продолжает свою полномасштабную незаконную войну против нее", - заметил Пател.

Он также подчеркнул, что около 20% территории Украины находятся под оккупацией, а десятки миллионов граждан были вынуждены стать беженцами и временно перемещенными лицами. Кроме того, напомнил он, Россия продолжает ежедневные бомбардировки гражданской инфраструктуры по всей украинской территории.

В этом контексте представитель Госдепа США отметил, что позиция, озвученная президентом Украины, в конце концов "соответствует их Конституции".

Пател также подчеркнул, что Соединенные Штаты и дальше отданы не только поддержке Украины в ее борьбе против агрессии РФ, но и сохранению крепости демократии в военное время.