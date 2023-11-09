Жизнь В Украине значительно упростят услугу получения субсидии: как оформить помощь через Дію

2023-11-09 20:48


В Украине упростят услугу получения субсидии в приложении Действие. В настоящее время у получателей помощи есть возможность приобщиться к бета-тестированию.

В скором времени запустят в Действии усовершенствованную услугу по оформлению жилищной субсидии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Глава министерства добавил, что теперь украинцы смогут втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства. "Максимально упростили процесс оформления заявления. Сейчас, чтобы получить субсидию, нужно заполнить расширенную форму на 21 пункт. Обновленный сервис сокращает время до 10 мин и содержит всего 7 шагов. Все удобно и просто", – подчеркнул он.

Присоединиться к бета-тестированию могут пользователи, которые имеют:

  • украинское гражданство;
  • карточку налогоплательщика (РНОКПП);
  • основания для получения субсидии;
  • не получали субсидию раньше.

Как сообщалось ранее, украинцы теперь могут приобрести билет на самый популярный поезд Киев – Варшава только после верификации аккаунта с дІЇ. Таким образом, "Укрзалізниця" сможет отслеживать лиц, которые массово скупают билеты и продают их другим пассажирам с наценкой.

 

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