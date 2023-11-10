Жизнь Минувший октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений

2023-11-10 21:36

В октябре был снова побит ежемесячный мировой рекорд температуры. Октябрь стал пятым месяцем подряд с рекордно высокими глобальными температурами. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация.

Октябрь 2023 года был самым теплым за всю историю наблюдений в мире: средняя температура воздуха на поверхности составила 15,3°C, что на 0,85°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы для октября и на 0,4°C выше предыдущего самого теплого октября 2019 года.

Прошедший месяц в целом был на 1,7 °C более теплым по сравнению со средним октябрем в течение доиндустриального периода за 1850-1900 гг., определенным как базовый период.

В октябре 2023 года наблюдались исключительные температурные аномалии после того, как четыре месяца были побиты глобальные температурные рекорды.

Октябрь стал шестым месяцем подряд, когда протяженность морского льда в Антарктике оставалась на рекордно низком уровне для этого времени года, с месячным значением на 11% ниже среднего. Протяженность арктического морского льда достигла седьмого низшего значения за октябрь, на 12% ниже среднего.

В октябре 2023 года количество осадков было выше среднего на большей части территории Европы: шторм Бабет обрушился на север Европы, а шторм Алин обрушился на Португалию и Испанию, вызвав сильные осадки и наводнения.

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