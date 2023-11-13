Жизнь Украинцам трижды повысят пенсии: какими будут выплаты в 2024 году

2023-11-13 22:05

Средняя пенсия в Украине после ежегодной индексации в 2024-м может достичь 6000 грн. Это почти на 20% больше, чем осенью 2023-го (5311 грн). Минимальная пенсия по возрасту при этом повысится уже с 1 января на 12,8% – до 2361 грн.

Такие показатели и прогнозы заложены в госбюджет на 2024 год, который уже принят парламентом. Достичь роста средних пенсий удастся за счет новых правил индексации, объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В целом перерасчет пенсий состоится в три этапа: в январе, а потом в марте и еще раз в июле. Так, с 1 января выплаты вырастут для:

получателей минимальной и максимальной пенсии

Такие выплаты зависят от размера прожиточного минимума (ПМ). Проектом бюджета-2024 предусматривается, что ПМ повысится с 1 января – с 2093 грн до 2361 грн для нетрудоспособных лиц. Именно так изменится минимальная пенсия, повысившись на 268 грн с 1 января. Максимальная пенсия вырастет на 2680 грн, до 23 610 грн (десять ПМ).

65-летних, имеющих полный страховой стаж и получающих минимальную выплату

Речь идет о мужчинах, которые заработали 35 лет стажа, и о женщинах, которые имеют 30 лет пенсионного стажа. Эта выплата рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты, которая повысится с 1 января. С начала года платить будут по 2840 грн.

С 1 марта выплаты повысятся для всех получателей, которые подпадают под плановую массовую индексацию. В 2024 году для нее будут внедрены новые правила – в частности, введут т. н. пенсионные баллы.

Ожидается, что это поможет сбалансировать выплаты тех, кто ушел на пенсию давно, с выплатами "молодых" пенсионеров. Дело в том, что украинцы, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии входят показатели средней зарплаты. А они существенно отличаются в разные периоды.

С 1 июля пенсии еще раз увеличатся для 65-летних получателей минимальной выплаты, имеющих полный страховой стаж. С этой даты сумма будет составлять 3200 грн в месяц.