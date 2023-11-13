Спорт Хосеп Гвардиола особо отметил игру украинского полузащитника Михаила Мудрика

2023-11-13 13:32

Манчестер Сити не мог контролировать игру Челси из-за Михаила Мудрика и Коула Палмера. Об этом после матча английской Премьер-лиги заявил главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола.

Несмотря на то, что украинский полузащитник провел на поле чуть больше получаса, испанский специалист отметил дриблинг и скорость полузащитника.

"Это была зрелищная игра, которая послужит рекламой для Премьер-лиги, и обе команды хотели победить. Я не ожидал другого - у Челси фантастическая команда и игроки.

Мы знаем, что они всегда хорошо играют против фантастических команд. Нам было тяжело контролировать игру Челси. У них были Коул Палмер и Михаил Мудрик, дававшие им качество. С их дриблингом и быстротой было тяжело контролировать игру - они были агрессивны.

У нас были моменты по ходу игры. Два или три выхода один на один, которые мы не смогли превратить в гол. Напряженная игра, но результат справедлив", - цитирует Гвардиолу BBC.

Манчестер Сити и Челси провели зрелищный поединок, показав сверхрезультативную ничью - в матче было забито восемь голов.

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