Политика ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба

2023-11-14 20:48

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский Союз не сможет выполнить свой план по поставке миллиона артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Кулебу в эфире телемарафона

Детали: Министра попросили прокомментировать публикацию Bloomberg, согласно которой ЕС проинформировал страны-члены, что обязательство предоставить Украине 1 миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года "вряд ли будет выполнено".

"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", – ответил Кулеба.

Он добавил, что причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли в ЕС, а "плачевное состояние оборонной промышленности", а также "очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии".

"Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий", – подчеркнул глава МИД.

По его словам, в ЕС уже начали предпринимать определенные шаги для исправления ситуации.

"Но надо быстрее, надо больше. И мы здесь очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять. Потому что, опять же, перед глазами стоит украинский пехотинец, а ему нужны снаряды", – подытожил Кулеба.

Предоставление Украине боеприпасов становится все более насущным из-за того, что Россия смогла нарастить собственное производство, а также получить соответствующие поставки из Северной Кореи.

В конце октября агентство Bloomberg сообщало, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов. Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

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