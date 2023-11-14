Политика Блинкен обсудил помощь Украине с новым главой МИД Британии

2023-11-14 20:04

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон провели переговоры.

"Госсекретарь Блинкен и министр Кэмерон подчеркнули преемственность особых отношений США и Британии и их важность для региональной и глобальной безопасности", - сообщили в Госдепе.

Также сообщается, что дипломаты обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС, в том числе усилия по увеличению доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа.

"Они также обсудили совместное сотрудничество, чтобы помочь Украине победить агрессивную войну России", – отметили в Госдепартаменте США.