Блинкен обсудил помощь Украине с новым главой МИД Британии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон провели переговоры.
"Госсекретарь Блинкен и министр Кэмерон подчеркнули преемственность особых отношений США и Британии и их важность для региональной и глобальной безопасности", - сообщили в Госдепе.
Также сообщается, что дипломаты обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС, в том числе усилия по увеличению доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа.
"Они также обсудили совместное сотрудничество, чтобы помочь Украине победить агрессивную войну России", – отметили в Госдепартаменте США.