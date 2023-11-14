Политика Вступление Украины в ЕС: Кулеба ответил, когда начнутся переговоры

2023-11-14 17:37

 

Дмитрий Кулеба ответил, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в Европейский союз уже в начале 2024 года.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Кулеба отметил, что "переговоры вряд ли начнутся на Рождество", поскольку в Европе принято с 20 декабря праздновать и уходить в отпуск.

"Мы говорим о начале переговоров непосредственно уже в начале следующего года. Но "в начале" в широком смысле, а не в первый месяц", — отметил министр.

При этом он подчеркнул, что до марта Европейская комиссия представит еще один отчет о выполнении Украиной тех пожеланий, которые содержатся в отчете.

"Поэтому это ориентир, но и намек со стороны самой Европейской комиссии", – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина со ссылкой на слова президента Европейского совета заявила, что у Украины есть все условия для того, чтобы ускорить процесс вступления в Евросоюз.

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