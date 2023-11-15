Политика В Сенате США рассказали, когда рассмотрят помощь Украине и Израилю

2023-11-15 16:48

 

Сенат США планирует рассмотреть объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, после Дня благодарения, который будут праздновать 23 ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер сообщил, что он очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента США Джо Байдена − Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион − были одобрены. Он отметил, что законодатели будут "очень настойчиво над этим работать".

Прямая речь Шумера: "Как только мы вернемся на День благодарения, это будет очень важным приоритетом, чтобы все четыре законопроекта были приняты, и все четыре имели двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе".

Детали: Он добавил, что собирается упорно работать над этим.

- Президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

- Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

- Палата представителей США во вторник поддержала проект о дополнительном финансировании для избежания работы правительства, в который не включали средств для Украины и Израиля.

- Ранее во вторник конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.

- Администрация Байдена призывает Конгресс как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороноспособности.

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