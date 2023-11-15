Политика "На поле боя тяжело": Столтенберг призвал предоставить больше военной помощи Украине

2023-11-15 18:26

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники должны нарастить поддержку Украины, ведь ситуация на поле боя в борьбе против российской агрессии остается тяжелой.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам во время Совета министров ЕС в Брюсселе.

При этом Столтенберг подчеркнул, что нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину победить.

"Я ожидаю, что во время встречи мы рассмотрим ситуацию в Украине, где продолжаются интенсивные бои. Ситуация на поле боя тяжелая, и это делает даже более важным продолжение и наращивание нашей поддержки для Украины. Мы не можем позволить президенту Путину победить", - сказал он.

По словам генсек Альянса, Украина должна сохраниться как суверенное независимое государство в Европе и поддержать его - в интересах НАТО и европейских союзников.

Кроме того, он отметил, что войны непредсказуемы по своей природе, поэтому никто не может сказать, как и когда завершится российская агрессия против Украины.

"Что мы можем сказать - что по мере того, как вероятность неприемлемого переговорного результата растет, мы должны увеличивать помощь, которую мы оказываем Украине. В настоящее время мы не видим никакого желания со стороны президента Путина вести переговоры вокруг приемлемого решения по Украине. Чтобы достичь этого, нужно убедить президента Путина, что он не победит на поле боя", - добавил Столтенберг.

Ранее Столтенберг призвал Венгрию немедленно ратифицировать вступление Швеции в НАТО.