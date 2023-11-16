Политика Владимир Зеленский встретился с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном

2023-11-16 14:29

Владимир Зеленский встретился с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, который свой первый заграничный визит в этом чине совершил в Киев. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в четверг, 16 ноября.



Украинский лидер поблагодарил британскую сторону за поддержку Украины.



"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине. Мы благодарны за непреклонную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании", - сказал он.



Президент высоко оценил оборонное сотрудничество с Британией, которое "позволяет ВСУ эффективно защищаться от нападения агрессора, в частности, благодаря дальнобойному оружию".



Как подчеркнул Зеленский, еще одним важным приоритетом накануне зимнего периода является усиление системы ПВО ВСУ для защиты граждан и критической инфраструктуры от обстрела российских оккупантов.



Во время беседы стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и дальнейшую работу альтернативного зернового коридора, которую Британия, в частности, поддерживает в виде усилий по внедрению страхования проходящих судов.



"Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности, в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработок гарантий безопасности по пути развития принятой Группой семи на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины", - сообщил Офис президента.





