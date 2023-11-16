Политика Владимир Зеленский встретился с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном

2023-11-16 14:29

Владимир Зеленский встретился с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, который свой первый заграничный визит в этом чине совершил в Киев. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в четверг, 16 ноября.

Украинский лидер поблагодарил британскую сторону за поддержку Украины.

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине. Мы благодарны за непреклонную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании", - сказал он.

Президент высоко оценил оборонное сотрудничество с Британией, которое "позволяет ВСУ эффективно защищаться от нападения агрессора, в частности, благодаря дальнобойному оружию".

Как подчеркнул Зеленский, еще одним важным приоритетом накануне зимнего периода является усиление системы ПВО ВСУ для защиты граждан и критической инфраструктуры от обстрела российских оккупантов.

Во время беседы стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и дальнейшую работу альтернативного зернового коридора, которую Британия, в частности, поддерживает в виде усилий по внедрению страхования проходящих судов.

"Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности, в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработок гарантий безопасности по пути развития принятой Группой семи на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины", - сообщил Офис президента.


subscriber subscriber

Еще по теме

В Воздушных силах прокомментировали "Кинжалы над Черным морем": возможно, страшилки рф для НАТО

2023-10-18 18:26

"В Черном море идет серьезная битва": разведка Британии оценила последствия атак на ЧФ роССии

2023-09-26 16:48

ВВС Британии защищают суда в Черном море от рф

2023-09-09 13:30

ВСУ подбили роССийский самолет над Черным морем

2023-08-23 22:15

Еще новости в разделе "Политика"

Блокада польских перевозчиков на границе: ЕС предостерег Польшу

2023-11-16 17:37

Владимир Зеленский встретился с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном

2023-11-16 14:29

Дания запретит проход нефтяных танкеров рф через свои воды

2023-11-16 08:26

Боррель заявил, что ЕС проанализирует военную помощь Украине

2023-11-15 20:48
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Блокада польских перевозчиков на границе: ЕС предостерег Польшу 2023-11-16 17:37
Владимир Зеленский встретился с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном 2023-11-16 14:29
Дания запретит проход нефтяных танкеров рф через свои воды 2023-11-16 08:26
Боррель заявил, что ЕС проанализирует военную помощь Украине 2023-11-15 20:48