Политика МИД Китая: Переговоры Си и Байдена не изменили позицию КНР по "кризису в Украине"

2023-11-16 22:15

Переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина не изменили отношение Китая к "украинскому кризису" (войне).

Источник: посольство Китая в США со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин на брифинге

Детали: На вопрос, прозвучало ли во время переговоров лидеров двух стран "что-то новое" о позиции Китая относительно войны России против Украины и войны ХАМАС против Израиля, Мао Нин ответила:

Прямая речь: "Действительно, два президента обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая украинский кризис (войну России и Украины - ред.) и палестино-израильский конфликт (войну ХАМАС и Израиля - ред.).

Позиция Китая по обоим вопросам четкая и последовательная. Мы стоим на стороне равенства и справедливости и остаемся преданными продвижению переговоров ради мира и деэскалации".

Что предшествовало:

Президент США Джо Байден в среду встретил китайского лидера Си Цзиньпина в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества - это их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.

Во время встречи с президентом Штатов Джо Байденом лидер Китая Си Цзиньпин назвал партнерство между странами "самыми важными двусторонними отношениями в мире", заявив, что "Земля достаточно велика, чтобы обе страны могли достичь успеха".