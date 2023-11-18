Политика Блокада на границе с Польшей: очередь грузовиков на въезд возросла

2023-11-18 13:30

На границе на въезд в Украину из Польши в очередях стоят около 2800 грузовиков. Переговоры между Украиной и Польшей пока не привели к соглашению

На границе на въезд в Украину из Польши в пунктах пропуска, где проводят акцию протеста польские перевозчики, в очередях собрались около 2800 грузовиков. Об этом сообщил в субботу в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Блокирование движения продолжается. Такая акция происходит на территории Польши на подъездных путях к границе на трех направлениях, - это пункты пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". По состоянию на утро сегодня фактически в очередях скопилось около 2800 грузовых транспортных средств. Видим даже определенное увеличение, по сравнению с предыдущим днем. Больше всего - напротив пункта пропуска "Краковец" - это около 1200 грузовиков, напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1100 грузовиков и напротив "Равы-Русской" - 500

- сказал Андрей Демченко.

Детали

По его словам, из-за этой блокады лишь по несколько автомобилей в час пропускают через границу на всех трех направлениях.

"Перевозчики, конечно, перекинулись и на другие направления, на другие пункты пропуска для того, чтобы пересечь границу. Также видим скопление автомобилей и на других направлениях, это, в частности, на пункте пропуска "Шегини". По состоянию на утро это около 1200 грузовиков", - сказал Демченко.

Кроме того, он прокомментировал переговоры Украины с польской стороной о прекращении блокирования границы.

"К сожалению, как видим, те переговоры, которые проводились Украиной с польской стороной уже дважды, они пока ни к чему не привели. Участники акции продолжают требовать выполнения своих требований относительно того, чтобы Украине отменить транспортный безвиз", - отметил он.

Дополнение

Утром 17 ноября на границе, чтобы въехать в Украину из Польши, в очереди в пунктах пропуска, где проводят акцию протеста польские перевозчики, ожидали около 2400 грузовиков.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста у пунктов пропуска на границе Польши и Украины. Позже словацкие перевозчики решили поддержать польских коллег и также заблокировали границу с Украиной, однако ненадолго. Кардинального перекрытия движения для грузовиков не произошло.