Политика Шольц готов к новым переговорам с Путиным, назвал условие

2023-11-19 10:30

 

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, если он будет готов вывести оккупационные войска с территории Украины.

Об этом сообщает Süeddeutsche Zeitung.

Шольц также призвал главу Кремля сделать первый шаг к возможному мирному урегулированию войны России против Украины.

«Он должен вывести войска», — заявил немецкий канцлер.

Шольц добавил, что в данный момент нет никаких признаков того, что Путин готов к мирным переговорам. Российский диктатор также не должен добиться успеха в своей цели по насильственной аннексии частей соседней страны, подчеркнул канцлер.

Он также еще раз заверил Украину, что Берлин продолжит помогать Киеву в защите от российского нападения до тех пор, пока это будет необходимо.

Последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря прошлого года.

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