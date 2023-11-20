Политика В Пентагоне назвали цель визита Остина в Киев

2023-11-20 16:05

Сегодня, 20 ноября, в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин для переговоров на высоком уровне с украинским руководством. Стороны обсудят партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Как отметили в Пентагоне, визит Остин свидетельствует прежде всего о том, что США готовы и дальше поддерживать Украину в военном плане. Он также обсудит долгосрочное видение будущего Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, на этой неделе глава Пентагона проведет 17-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во встрече, как ожидается, примут участие около 50 стран.

Напомним, Остин отметил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы передать важное сообщение.