Политика Поставки снарядов в Украину с начала войны в Израиле сократились на треть, - ABC News

2023-11-21 16:05

 

20 ноября США объявили о новом пакете помощи Украине на $100 миллионов, в который войдут, в частности, артиллерийские снаряды.

Поставки артиллерийских снарядов в Украину с начала военного конфликта в Израиле сократились на треть. Об этом пишет ABC News со ссылкой на заявление одного из украинских чиновников.

Отмечается, что во время своего вчерашнего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что способность Украины "вступить в бой с врагом", будет во многом зависеть в том числе от продолжения военной помощи США, включая боеприпасы.

Однако поставки оружия находятся под дополнительным давлением из-за войны на Ближнем Востоке, отмечает издание.

В частности, накануне поездки Остина украинский чиновник сообщил ABC News, что поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину сократились "более чем на 30%" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

"Они (официальные лица США) говорили нам, что это не повлияет на обязательства (США), но это повлияло", - сказал украинский чиновник.

Он также сказал, что поставки этих артиллерийских снарядов составляют "около 60-70% от общих поставок Украины".

В то же время высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что сокращение боеприпасов "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа". Он объяснил, что президентские пакеты полномочий по сокращению запасов "начинают составляться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в секторе Газа, и тем, что происходит в Украине".

Военная помощь для Украины

Вскоре после начала войны Израиля и ХАМАС Пентагон подтвердил, что отдал 155-мм снаряды из Европы вместо Украины Израилю. В то же время в Минобороны заверили, что США хватает ресурса обеспечивать боеприпасами как Украину, так и Израиль.

20 ноября США объявили о новом пакете помощи Украине на $100 миллионов. Этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование.

 

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