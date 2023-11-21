Политика Украина имеет право ликвидировать путина при первой же возможности − Зеленский

2023-11-21 19:15

Россия не оставляет намерений любым способом устранить украинского президента, и Украина в свою очередь также имеет право ликвидировать диктатора Владимира Путина, потому что речь идет о защите страны, заявил Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в интервью The Sun

Прямая речь украинского президента на вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность: "Это война − и Украина имеет все права защищать свою землю".

Детали: В то же время он отказался отвечать на вопрос о покушениях на пророссийских коллаборантов и так называемую "власть" на временно оккупированных территориях, отметив, что "не может обсуждать никаких спецопераций украинской разведки или секретной службы, или каких-то спецподразделений".

Прямая речь Зеленского: "Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем. Не только внутри России. Есть вещи, которые мы не обсуждаем на наших временно оккупированных территориях".

Детали: Говоря об организованных Россией покушениях на него, президент сказал, что таких с начала полномасштабного вторжения было не менее 5-6.

"(После этого всего я чувствую себя − ред.) нормально. (Запомнился − ред.) первый раз. Это было наиболее интересно, когда это было впервые. А дальше это как ковид − сначала люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, а потом просто разведка говорит тебе детали, что была еще одна группа, которая прибыла в Украину и пыталась это сделать. (Сколько всего покушений было − ред.) я не знаю. Действительно не знаю, сколько было. Я думаю, не менее 5-6", − подытожил Зеленский.